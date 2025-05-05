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Министр труда объяснила, почему в Беларуси идет планомерный рост числа вакансий

Министр труда объяснила, почему в Беларуси планомерно растет число вакансий.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в эфире Первого информационного телеканала объяснила, почему в Беларуси идет планомерный рост числа вакансий.

Она уточнила, что сегодня рынок труда Беларуси является окном возможностей. По ее словам, сейчас в стране открыто более 200 тысяч вакансий, и идет их планомерный рост. Павлюченко пояснила, что указанная тенденция в 2025 году обусловлена изменением законодательства.

Министр труда обратила внимание, что законом о занятости предусмотрено с начала 2025 года следующее. Речь идет о том, что вакансии обязательно размещаются общегосударственном банке вакансий и параллельно на коммерческих ресурсах.