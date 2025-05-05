Министр труда объяснила, почему в Беларуси идет планомерный рост числа вакансий

Она уточнила, что сегодня рынок труда Беларуси является окном возможностей. По ее словам, сейчас в стране открыто более 200 тысяч вакансий, и идет их планомерный рост. Павлюченко пояснила, что указанная тенденция в 2025 году обусловлена изменением законодательства.