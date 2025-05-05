В ростовских кинотеатрах цены на билеты выросли на 23% за год

Эксперты уточняют, наибольшее повышение стоимости просмотра кинофильмов произошло в сегменте индустрии досуга и развлечений. В общем рейтинге подорожания услуг за год лидирующие позиции занимают санатории и оздоровительные комплексы Донского края. Только в течение марта 2025 года рост цен в пансионатах области достиг 8,3%. Причины — увеличение затрат на содержание зданий, организацию питания для отдыхающих и оплату труда персонала.