В России тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6% с июля

Кроме того, с 1 июля 2027 года тарифы на электроэнергию для населения подорожают на 6,9%, а с июля 2028 года — на 4,9%. Уточняется, что прошлый прогноз, подготовленный осенью 2024 года, решили пересмотреть с учетом корректировки ожидаемого уровня инфляции и увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.