В Воронежской области 11 тысяч ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

В Воронежской области 11 089 ветеранов получили единовременную денежную выплату, приуроченную к 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в отделении СФР по региону.
80 тысяч рублей выплатили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, и их вдовам, гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Данную выплату получили 8 355 воронежских ветеранов.
Выплату в размере 55 тысяч рублей направили 2 734 труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.
Также по указу президента Владимира Путина с 2019 года к 9 мая ежегодно осуществляется выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. Такую выплату этом году получили 126 жителей региона.