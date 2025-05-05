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В Воронежской области 11 тысяч ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

Единовременная денежная выплата в размере 80 тысяч рублей приурочена к 80-летию Великой Победы.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области 11 089 ветеранов получили единовременную денежную выплату, приуроченную к 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в отделении СФР по региону.

80 тысяч рублей выплатили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, и их вдовам, гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Данную выплату получили 8 355 воронежских ветеранов.

Выплату в размере 55 тысяч рублей направили 2 734 труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

Также по указу президента Владимира Путина с 2019 года к 9 мая ежегодно осуществляется выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. Такую выплату этом году получили 126 жителей региона.