Почти 300 тысяч жителей Кубани оформили самозапрет на кредиты

С начала запуска сервиса граждане отменили около 3% ранее установленных ограничений — 324 тыс. случаев. Чаще других решение изменить приняли россияне младше 25 лет — они оформили 41% всех заявлений на снятие самозапрета, тогда как наиболее стойкими оказались граждане 35−45 лет — на их долю пришлось лишь 14% таких заявлений.