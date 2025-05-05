Почти 300 тысяч жителей Кубани оформили самозапрет на кредиты

Наиболее популярной остается полная блокировка доступа к кредитным продуктам — такую меру выбрали 91% заявителей. Еще 4% ограничили только онлайн-выдачи в банках и МФО, 2% запретили оформление займов в микрофинансовых организациях, 1% — комбинировали запрет на онлайн-займы в банках и кредиты в МФО.
Процедура чаще всего востребована среди россиян в возрасте 35−45 лет — они подали 23% заявлений. На долю возрастных групп 45−55 и 55−65 лет пришлось 21% и 20% соответственно, старше 65 лет — 16%, 25−35 лет — 13%, до 25 лет — 8%.
С начала запуска сервиса граждане отменили около 3% ранее установленных ограничений — 324 тыс. случаев. Чаще других решение изменить приняли россияне младше 25 лет — они оформили 41% всех заявлений на снятие самозапрета, тогда как наиболее стойкими оказались граждане 35−45 лет — на их долю пришлось лишь 14% таких заявлений.
Лидером по числу самозапретов остается Москва — свыше 1,03 млн, из них 20 тыс. впоследствии отменены. В десятку регионов также вошли Московская область (698 тыс.), Санкт-Петербург (478 тыс.), Башкортостан (351 тыс.), Свердловская область (318 тыс.), Краснодарский край и Ростовская область (по 294 тыс.), Татарстан (272 тыс.), Челябинская область (258 тыс.) и Нижегородская область (220 тыс.).