6 лет в квартире с плесенью: в Перми наказали рублем управляющую компанию

Еще в 2019 году во время ремонта в приобретенном жилье женщина обнаружила плесень под отслаивающейся штукатуркой. В борьбе с неприятным сюрпризом она неоднократно проводила обработку стен антигрибковым средством. Но помогало это ненадолго — необходимо было устранять причину ее появления. С этой целью собственница квартиры вызвала представителя управляющей компании. Он провёл визуальный осмотр, однако каких-либо действий так и не было предпринято даже после повторных обращений.