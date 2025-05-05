6 лет в квартире с плесенью: в Перми наказали рублем управляющую компанию

Судебные приставы помогли жительнице города получить 45 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Пермячка сумела доказать в суде, что на протяжении 6 лет жила в квартире с плесенью на стенах.
Поводом для судебного иска послужило неисполнение своих обязанностей управляющей компанией многоквартирного дома, в котором гражданка имеет в собственности квартиру.
Еще в 2019 году во время ремонта в приобретенном жилье женщина обнаружила плесень под отслаивающейся штукатуркой. В борьбе с неприятным сюрпризом она неоднократно проводила обработку стен антигрибковым средством. Но помогало это ненадолго — необходимо было устранять причину ее появления. С этой целью собственница квартиры вызвала представителя управляющей компании. Он провёл визуальный осмотр, однако каких-либо действий так и не было предпринято даже после повторных обращений.
В результате проведенной экспертизы было установлено, что принадлежащее истице помещение имеет повреждения, которые образовались в результате износа стен, то есть ненадлежащего содержания общедомового имущества многоквартирного дома. Суд вынес решение о взыскании в пользу пермячки компенсации морального вреда в размере 45 тысяч рублей.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав незамедлительно уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия уклонения от выплаты присужденных денежных средств взыскательнице. В целях своевременного исполнения решения суда сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест на расчетные счета УК. Данной меры оказалось достаточно, чтобы юридическое лицо в полном объеме компенсировало причиненный вред.