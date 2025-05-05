Индия блокировала подачу воды в Пакистан по реке Чинаб

Противостояние между Индией и Пакистаном обострилось после инцидента в городе Пахалгам на севере Индии, где группа боевиков расстреляла туристов. В результате теракта погибли 26 человек. Индия остановила действие договора о водах Инда с Пакистаном. Документ регламентировал использование обеими государствами воды в реке Инд и ее притоках.