Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индия блокировала подачу воды в Пакистан по реке Чинаб

Индия перестала пропускать воду через плотину Баглихар на реке Чинаб и планирует сделать то же на плотине Кишанганга на территории Джамму и Кашмир, сообщает Hindustan Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы закрыли шлюзы на гидротехническом сооружении в Баглихаре (…) Процесс начался в субботу», — цитирует комментарий сотрудника государственной гидроэнергетической компании NHPC Limited индийской газете «Интерфакс».

Как уточнили в издании, управление гидротехнического сооружения приняло решение об остановке подачи воды только после проведения гидрологических исследований экспертного уровня. Из-за закрытия шлюзов плотины потоки воды, направляющиеся в сторону Пакистана, уменьшились на 90%. Перекрытие водопропускных отверстий было выполнено после того, как Пакистан провел испытание баллистической ракеты Abdali.

Ограничить пропуск воды власти Индии также намерены на гидротехнических сооружениях гидроэлектростанции Кишанганга, которая располагается в Джамму и Кашмире на северо-западе Гималаев.

Сотрудник дамбы уточнил для Hindustan Times, что остановка пропуска воды станет для Пакистана «наказанием». Он добавил, что 50 инженеров от NHPC прибыли в Джамму и Кашмир для того, чтобы контролировать процесс закрытия шлюзов.

Противостояние между Индией и Пакистаном обострилось после инцидента в городе Пахалгам на севере Индии, где группа боевиков расстреляла туристов. В результате теракта погибли 26 человек. Индия остановила действие договора о водах Инда с Пакистаном. Документ регламентировал использование обеими государствами воды в реке Инд и ее притоках.

На 5 мая назначено заседание Совета Безопасности ООН, где обсудят конфликт между Индией и Пакистаном, который грозит перерасти в вооруженное противостояние.