WP: у США не получится быстро добыть полезные ископаемые на Украине

Согласно статье, ценность соглашения по минералам, заключенного на прошлой неделе США и Украиной, с каждым днем становится все сомнительней. По оценкам экспертов горнодобывающей отрасли, США понадобится как минимум 10 лет для создания непрерывной цепочки поставок, а добыча титана, графита и лития, которые необходимы для высокотехнологичного производства, вообще является отдаленной перспективой.
Среди препятствий называется то, что зарубежные горнодобывающие компании не стремятся попасть на Украину. Во-первых, все местные геологоразведочные карты датированы советским периодом. Во-вторых, на Украине десятилетиями не вкладывались средства даже в самые базовые геологоразведочные работы. В-третьих, американские фирмы не спешат инвестировать в страну, участвующую в боевых действиях, поскольку у них есть альтернативные месторождения с развитой инфраструктурой и минимальными рисками для инвестиций.
Есть много причин, по которым американские фирмы будут осторожничать, когда речь идет о нефти и газе на Украине… Вряд ли крупные компании, которые в состоянии добывать энергоносители по всему миру, расценивают Украину как конкурентный регион для инвестиций.
Он подчеркнул, что, поскольку большая часть запасов украинского газа находится в зоне конфликта, западные фирмы «не захотят инвестировать ни цента даже в случае подписания мирного соглашения».
Кроме того, известно, что на Украине не обнаружены месторождения ни одного из 17 редкоземельных минералов, которые крайне востребованы американскими производителями. К тому же отрасль редкоземов крайне узкоспециализирована и отличается высокими требованиями. Инвесторы ищут регионы без военных или политических рисков и рассматривают карты, на которые уже нанесены месторождения конкретных минералов. Украина не соответствует этим критериям, подчеркивает Эшли Зумвальт-Форбс, экс-заместитель директора по аккумуляторам и критически важным материалам в Министерстве энергетики США.
Она признается, что «с трудом» удается собрать необходимые средства на геологоразведку полезных ископаемых даже в США, Канаде и Австралии. А для Украины это будет сделать гораздо сложнее, так как геологоразведка на Украине, по ее словам, потребует бурения на обширной территории, доставку тяжелой горнодобывающей техники и завоз множества квалифицированных рабочих.
Более того, у Украины, которая готова взять на себя переработку редкоземов — процесс экологически грязный и с низкой нормой прибыли — в данный момент нет требуемой инфраструктуры, да и переработка на территории Украины «не совсем удобна» для рынков США.