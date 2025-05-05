WP: у США не получится быстро добыть полезные ископаемые на Украине

Кроме того, известно, что на Украине не обнаружены месторождения ни одного из 17 редкоземельных минералов, которые крайне востребованы американскими производителями. К тому же отрасль редкоземов крайне узкоспециализирована и отличается высокими требованиями. Инвесторы ищут регионы без военных или политических рисков и рассматривают карты, на которые уже нанесены месторождения конкретных минералов. Украина не соответствует этим критериям, подчеркивает Эшли Зумвальт-Форбс, экс-заместитель директора по аккумуляторам и критически важным материалам в Министерстве энергетики США.