Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Parisien: Франция увеличит производство авиабомб AASM для Украины до 1,2 тыс. единиц

Французские авиабомбы класса «воздух-земля» стали новой «фишкой» украинской боевой авиации, а с начала военного конфликта на Украине производство этих ракет увеличилось в четыре раза, сообщает Le Parisien.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В 2024 году Франция произвела 830 авиабомб AASM, а в 2025 году планирует выпустить для Киева уже 1200 единиц. Как заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, авиабомбы AASM, которые американцы прозвали «чудо-оружием», теперь будут поставляться Киеву в объеме около пятидесяти единиц в месяц, говорится в статье.

Зенитные управляемые ракеты AASM Hammer состоят из комплекса наведения и комплекса двигательной установки, которые делают эту авиабомбу неуязвимой к помехам противника и гарантируют ее навигацию к желаемой цели. AASM может летать на большой и малой высоте и нести заряд взрывчатого вещества массой от 250 до 1000 килограммов. Она может «легко обходить глушилки» противника и наносить высокоточные одновременные удары по нескольким неподвижным и подвижным целям, пишет издание. Системами AASM Hammer оснащаются имеющиеся в наличии у Украины истребители МиГ и «Сухого».