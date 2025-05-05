Le Parisien: Франция увеличит производство авиабомб AASM для Украины до 1,2 тыс. единиц

Зенитные управляемые ракеты AASM Hammer состоят из комплекса наведения и комплекса двигательной установки, которые делают эту авиабомбу неуязвимой к помехам противника и гарантируют ее навигацию к желаемой цели. AASM может летать на большой и малой высоте и нести заряд взрывчатого вещества массой от 250 до 1000 килограммов. Она может «легко обходить глушилки» противника и наносить высокоточные одновременные удары по нескольким неподвижным и подвижным целям, пишет издание. Системами AASM Hammer оснащаются имеющиеся в наличии у Украины истребители МиГ и «Сухого».