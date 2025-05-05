ЦБ РФ: Международные резервы России снизились на 3,5 млрд долларов за неделю

Как писал сайт KP.RU, 24 апреля ЦБ РФ сообщал, что объем российских резервов в период с 11 по 18 апреля вырос до 681,3 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума. Отмечалось, что за неделю они увеличились на 25,5 миллиарда, или на 3,9%. Регулятор подчеркнул, что рост объема международных резервов России произошел, главным образом, из-за положительной переоценки.