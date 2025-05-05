ЦБ РФ: Международные резервы России снизились на 3,5 млрд долларов за неделю

Российские международные резервы на 25 апреля составили 677,8 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 3,5 миллиарда долларов. Следует из публикации Центробанка.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 25 апреля 2025 года составили $677,8 млрд, сократившись за неделю на $3,5 млрд, или на 0,5%», — говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что это произошло главным образом из-за отрицательной переоценки.
Как писал сайт KP.RU, 24 апреля ЦБ РФ сообщал, что объем российских резервов в период с 11 по 18 апреля вырос до 681,3 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума. Отмечалось, что за неделю они увеличились на 25,5 миллиарда, или на 3,9%. Регулятор подчеркнул, что рост объема международных резервов России произошел, главным образом, из-за положительной переоценки.
Ранее исторический максимум был зафиксирован 4 апреля текущего года и составил 658 миллиардов долларов.