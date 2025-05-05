Автоэксперт объяснил, почему единая маркировка для каршеринга бессмысленна

Шапарин также отметил, что каршеринг в России функционирует по тому же принципу, что и обычная аренда автомобилей. Это может вызвать ряд сложностей, особенно в случае с прокатом автомобилей класса люкс, поскольку их маркировка может привести к снижению спроса.