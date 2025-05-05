Владельца российской франшизы Pandora признали банкротом

Основным кредитором Pandora и инициатором банкротства был Сбербанк.
Арбитражный суд Москвы признал АО «ПанКлуб», являющееся держателем франшизы международной ювелирной сети Pandora на территории России, несостоятельным. В отношении компании было инициировано конкурсное производство.
«Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО “ПанКлуб”, владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России. Он открыл в компании конкурсное производство», — пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Суд назначил Якова Геттингера, представляющего СРО «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», конкурсным управляющим должника. Представить отчет о проделанной работе он должен до 1 октября.
В октябре 2024 года по инициативе Сбербанка арбитражный суд ввел в отношении данной компании процедуру наблюдения, являющуюся первой стадией банкротства. В рамках этого процесса суд признал требования Сбербанка и включил задолженность «ПанКлуба» перед кредитной организацией — свыше 4,5 миллиарда рублей — в реестр требований кредиторов. Основная часть долга возникла в результате неисполнения условий кредитного соглашения, заключенного 14 апреля 2014 года.
В марте 2022 года датская компания Pandora, специализирующаяся на производстве ювелирных изделий, прекратила сотрудничество с Россией и Белоруссией в связи с конфликтом на Украине. В течение 2022 года продукция бренда продавалась более чем в 9 000 торговых точках по всему миру, из которых 1 800 являлись фирменными магазинами Pandora.