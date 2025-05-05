Владельца российской франшизы Pandora признали банкротом

В марте 2022 года датская компания Pandora, специализирующаяся на производстве ювелирных изделий, прекратила сотрудничество с Россией и Белоруссией в связи с конфликтом на Украине. В течение 2022 года продукция бренда продавалась более чем в 9 000 торговых точках по всему миру, из которых 1 800 являлись фирменными магазинами Pandora.