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Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей

Курс доллара в ближайшее время может вырасти до 115−125 рублей за единицу на фоне снижения цен на нефть. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.

Доллар подорожает до 115−125 рублей из-за падения цен на нефть.

Курс доллара в ближайшее время может вырасти до 115−125 рублей за единицу на фоне снижения цен на нефть. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.

«Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115−125 рублей за доллар», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.

Ранее аналитик Владислав Антонов предрек падение рубля на майских праздниках 2025 года из-за снижения ликвидности и ряда внешних факторов. Он уточнил, что ожидается широкое колебание курса для доллара — в диапазоне 80−89,5 рубля.