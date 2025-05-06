Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей

Доллар подорожает до 115−125 рублей из-за падения цен на нефть.
Курс доллара в ближайшее время может вырасти до 115−125 рублей за единицу на фоне снижения цен на нефть. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.
«Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115−125 рублей за доллар», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.
Ранее аналитик Владислав Антонов предрек падение рубля на майских праздниках 2025 года из-за снижения ликвидности и ряда внешних факторов. Он уточнил, что ожидается широкое колебание курса для доллара — в диапазоне 80−89,5 рубля.