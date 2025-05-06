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Российский губернатор обвинил алкомаркеты в алкогольном терроризме

Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в беседе с РБК высказал мнение, что владельцы алкогольных магазинов несут ответственность за разрушительное влияние на демографическую ситуацию в стране, сравнив их деятельность с алкогольным терроризмом.

«На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — ничто иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений», — сказал Филимонов.

Напомним, что в Вологодской области уже два месяца действуют ограничения на продажу алкоголя. Филимонов заявил, что результаты действия ограничений «вселяют умеренный оптимизм». К примеру, в регионе снизилось количество аварий с участием нетрезвых водителей.

Ранее в Вологде ужесточили требования к вывескам алкомаркетов — теперь они стали менее заметны.