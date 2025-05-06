Российский губернатор обвинил алкомаркеты в алкогольном терроризме

Напомним, что в Вологодской области уже два месяца действуют ограничения на продажу алкоголя. Филимонов заявил, что результаты действия ограничений «вселяют умеренный оптимизм». К примеру, в регионе снизилось количество аварий с участием нетрезвых водителей.