Россиянам рассказали, какие автомобили скоро подешевеют: Lada Largus, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro

Несмотря на продолжающийся рост цен на автомобили в России, отдельные модели остаются доступными благодаря существенным скидкам. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».
При этом эксперт обратила внимание, что новая методика расчета утильсбора, введенная с 1 мая, способна привести к 25-процентному подорожанию некоторых моделей к декабрю. Средний рост цен прогнозируется на уровне 10−20%.
«Дилеры активно снижают цены на авто китайских производителей, которые скопились на складах. Речь идет о примерно 500 тысячах машин, скидки на них могут достигать полумиллиона рублей», — пояснила эксперт.
Вопреки рыночной тенденции к подорожанию, отдельные модели продолжают дешеветь. Среди них в последние два года были представлены Lada Largus, «Москвич 3» и ряд китайских кроссоверов — Chery Tiggo 4 Pro, Tiggo 8 Pro и Exeed TXL.
Накануне Минпромторг сообщил, что в апреле 2025 года темпы сокращения продаж отечественных авто остались ниже, чем иномарок.