Россиянам рассказали, какие автомобили скоро подешевеют: Lada Largus, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro

Несмотря на продолжающийся рост цен на автомобили в России, отдельные модели остаются доступными благодаря существенным скидкам. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».