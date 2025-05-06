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Как определить утечку газа в квартире: простое устройство

Депутат Колунов: датчики помогут с точностью определить утечку газа в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Наиболее эффективной защитой от утечки газа служат специальные датчики-газоанализаторы. Эти устройства не только фиксируют малейшие концентрации газа, но и автоматически перекрывают его подачу при обнаружении опасности. Об этом проинформировал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

«В этом случае используются специальные датчики или газоанализаторы — устройства, которые с высочайшей точностью могут определить даже малейшую утечку», — пояснил Колунов.

Депутат подчеркнул, что газоанализаторы необходимо устанавливать во всех газифицированных квартирах без исключения. Он также добавил, что соответствующий думский комитет уже начал разработку законодательной инициативы о введении обязательного монтажа таких устройств.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с KP.RU опровергла информацию о том, что в России могут начать штрафовать за газовую плиту старше 14 лет.