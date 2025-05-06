Как определить утечку газа в квартире: простое устройство

Наиболее эффективной защитой от утечки газа служат специальные датчики-газоанализаторы. Эти устройства не только фиксируют малейшие концентрации газа, но и автоматически перекрывают его подачу при обнаружении опасности. Об этом проинформировал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.