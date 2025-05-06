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Россияне пенсионного возраста стали чаще оставаться на рабочих местах: средний стаж достиг рекорда

Средний трудовой стаж россиян после выхода на пенсию достиг рекордных 8,2 года.

Источник: Комсомольская правда

Достигшие пенсионного возраста россияне не стремятся прекращать трудовую деятельность. Они всё чаще остаются на рабочих местах. Средняя продолжительность трудовой деятельности после выхода на пенсию в России достигла 8,2 года, свидетельствуют данные Росстата, пишет ТАСС.

Отметка стала наивысшей с 2011 года. Тогда средняя продолжительность трудового стажа после достижения пенсионного возраста составляла 6 лет. В 2022 году тот же критерий оценивался в 7,5 года.

По данным Росстата, россияне, вышедшие на пенсию и получающие выплаты по инвалидности, остаются на должностях, в среднем, еще 13,1 года.

В ведомстве также подсчитали долю многодетных семей, находящихся за чертой бедности. В 2024 году она составила 20%. Это вдвое ниже, чем тремя годами ранее.