В ГД выступили против единых праздников с 1 по 9 мая: в чем причина

По его мнению, от введения дополнительных выходных пострадают также средства коммерческих и некоммерческих организаций. Отдых с 1 по 9 мая приведет к серьезному удару по экономике, считает депутат. Он также уточнил, что тема переноса праздников обсуждается с момента появления длительных выходных на Новый год.