В ГД выступили против единых праздников с 1 по 9 мая: в чем причина

В Госдуме обсуждают введение дополнительных выходных дней между майскими праздниками. Так россияне беспрерывно отдохнут с 1 по 9 мая. Однако не все согласились с эффективностью инициативы. Депутат Ярослав Нилов счел предложение нагрузкой на бюджет, цитирует РИА Новости.
По его мнению, от введения дополнительных выходных пострадают также средства коммерческих и некоммерческих организаций. Отдых с 1 по 9 мая приведет к серьезному удару по экономике, считает депутат. Он также уточнил, что тема переноса праздников обсуждается с момента появления длительных выходных на Новый год.
«Я проводил эксперимент, спрашивал мнение относительно продолжительных выходных. На Новый год абсолютное большинство за то, чтобы они сохранились. Что касается майских праздников, то правительство переносами реализует свое право, максимально учитывает пожелания граждан… Считаю, что дополнительные выходные вводить не нужно», — дополнил Ярослав Нилов.
Депутаты предложили также ввести поддержку для граждан, получивших медали СССР за труд во время Великой Отечественной войны. Льготы также могут предоставить и детям, которым на момент окончания боевых действий было менее 18 лет.