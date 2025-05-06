Россиянам рассказали, как они могут увеличить пенсию более чем в 2 раза

Увеличить размер пенсии более чем в два раза россияне могут, отложив выход на заслуженный отдых. Об этом рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт объяснил, что пенсионное законодательство дает возможность увеличить пенсию при отложенном обращении за её назначением.
«Действующая пенсионная формула предполагает расчёт страховой пенсии следующим образом: фиксированная выплата + число индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов) * стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла). Если будет отложенный выход, то к первому и второму слагаемому будут применяться повышающие коэффициенты. В таком случае размер страховой пенсии будет определяться следующим образом: фиксированная выплата * коэффициент повышения 1 + число пенсионных баллов * стоимость одного пенсионного баллов * коэффициент повышения 2», — отметил Балынин.
Экономист уточнил, что чем позже гражданин обратится за назначением пенсии после возникновения права на неё, тем выше будет её размер. В качестве примера он рассчитал, какая могла бы быть пенсия у россиянина, если право на ее назначения возникло в мае 2025 года, и он набрал к этому времени 133 пенсионных балла.
«Размер назначенной ему в мае 2025 года страховой пенсии в таком случае составит 28284,47 ₽ В случае, если бы у гражданина с теми же исходными данными право на назначение пенсии возникло год назад, то ее размер в мае 2025 года составил бы 30139,68 ₽ (на 7% выше). Если при тех же 133 пенсионных баллах выход на пенсию был отложен на два года, то размер назначаемой в мае 2025 года пенсии составил бы 32259,91 ₽ (на 14% выше)», — сделал расчеты экономист.
Если бы гражданин, заработавший 133 балла, имел право выйти на пенсию в 2020 году, но отложил это на 5 лет, то размер назначаемой в мае 2025 года пенсии составил бы 40210,79 ₽ (на 42% выше). На 69% выше или 47789,75 ₽ составила бы пенсия такого россиянина, если бы он отложил выход на пенсию на 7 лет.
«Если бы при тех же условиях право на пенсию наступило 10 лет назад, но гражданин им не воспользовался, то размер назначаемой в мае 2025 года пенсии составил бы 63749,35 ₽ (в 2,25 раза выше)», — добавил Балынин.
Экономист особо подчеркнул, что в зачёт идут только полные года отложенного выхода.
«Если отложено обратиться за назначением страховой пенсии спустя 2 года или 2 года 11 месяцев и 29 дней, то с точки зрения используемых коэффициентов повышения это будет равнозначно», — отметил он.
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