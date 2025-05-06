Россиянам рассказали, как они могут увеличить пенсию более чем в 2 раза

«Размер назначенной ему в мае 2025 года страховой пенсии в таком случае составит 28284,47 ₽ В случае, если бы у гражданина с теми же исходными данными право на назначение пенсии возникло год назад, то ее размер в мае 2025 года составил бы 30139,68 ₽ (на 7% выше). Если при тех же 133 пенсионных баллах выход на пенсию был отложен на два года, то размер назначаемой в мае 2025 года пенсии составил бы 32259,91 ₽ (на 14% выше)», — сделал расчеты экономист.