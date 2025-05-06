Проще, чем кажется: как сэкономить на приготовлении шашлыка

Итак, давайте считать. Килограмм курицы обойдется вам в 359 рублей. Набор из специй, которых хватит надолго, — в 60 рублей, а майонез — в 70 рублей. Итого для шашлыка из курицы, приготовленного самостоятельно, вы потратите около 500 рублей, в то время как в магазине килограмм готового куриного шашлыка обойдется вам в 650 рублей. Кстати, помимо курицы в этом году большим спросом пользуется говядина. Покупать этот вид мяса стали на 9 процентов больше, а средний чек вырос до 783 рублей. При этом количество покупок свинины увеличилось всего на 1 процент — средний чек составил 635 рублей.