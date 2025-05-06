Проще, чем кажется: как сэкономить на приготовлении шашлыка

Спрос на продукты и товары для приготовления шашлыка вырос, по данным аналитиков, на 49 процентов: в преддверии праздников москвичи активно закупают мясо, маринады, уголь и мангалы.
Конец апреля традиционно знаменуется повышенным спросом на товары для пикника на природе. Крупные торговые сети, беспрекословно следуя тенденции, в преддверии майских праздников именно по этой причине организуют специальные отделы с самыми необходимыми для приготовления шашлыков товарами: шампурами, мангалами, средствами для розжига, углем — одним словом, всем, что сопутствует комфортному отдыху.
А между тем спрос на «ингредиенты» отдыха на природе растет не по дням, а по часам. Так, за последнюю неделю перед праздниками одного только куриного мяса жители города купили на 12 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Впрочем, когда приобретаете любой вид мяса, следует помнить, что отдавать предпочтение следует все-таки не готовому шашлыку, а включить свои кулинарные способности и замариновать его самостоятельно. Во-первых, потому, что это дешевле на 20 процентов по сравнению с шашлыком, который предлагают магазины. Во-вторых, нередки случаи, когда магазины маскируют большим количеством соусов и специй мясо не первой свежести…
Итак, давайте считать. Килограмм курицы обойдется вам в 359 рублей. Набор из специй, которых хватит надолго, — в 60 рублей, а майонез — в 70 рублей. Итого для шашлыка из курицы, приготовленного самостоятельно, вы потратите около 500 рублей, в то время как в магазине килограмм готового куриного шашлыка обойдется вам в 650 рублей. Кстати, помимо курицы в этом году большим спросом пользуется говядина. Покупать этот вид мяса стали на 9 процентов больше, а средний чек вырос до 783 рублей. При этом количество покупок свинины увеличилось всего на 1 процент — средний чек составил 635 рублей.
В преддверии майских праздников повысился спрос на маринады и соусы. С 10 по 20 апреля маринад покупали на 10 процентов чаще, чем год назад. Средний чек составил 112 рублей. Число покупок кетчупа выросло на 2 процента, средний чек — 78 рублей. Приобретение специй также выросло на 2 процента, средний чек — 56 рублей. Если вы хотите сэкономить, то лучше заранее приобрести готовую смесь для необходимого вида мяса и нужный соус. При этом, по словам диетолога частной клиники Виктории Безнебеевой, майонез в качестве маринада лучше заменить на кефир. В первую очередь потому, что это гораздо полезнее.
— Если мариновать мясо в кефире, оно становится гораздо мягче, а для желудка это не такая сильная нагрузка, учитывая, что на майские праздники, как правило, многие предпочитают жирную пищу, — рассказала эксперт.
Кстати, еще одним интересным вариантом является маринование мяса для шашлыка в газированной воде. Она отлично размягчает волокна мяса. В итоге шашлык получается сочным, нежным и ароматным. Для такого рецепта вам потребуется 500 граммов репчатого лука, 1 столовая ложка растительного масла, 1,5 столовой ложки приправы для шашлыка, соль и молотый черный перец — по вкусу, пять зубчиков чеснока и 1 литр газированной минеральной воды.
Если говорить про другие категории товаров, то в этом году шампуры покупали реже — число покупок снизилось на 4 процента, а средний чек составил 382 рубля. Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что многие приобретают долговечные наборы.
— Качественный набор для приготовления шашлыка значительно упростит процесс его приготовления. Я бы ориентировался на товар стоимостью не ниже 1500 рублей, — рассказал мангальщик одного из яхт-клубов Подмосковья Армен Саркисян.
Аналогичная ситуация и с мангалом. Конечно, если шашлыки в вашей жизни нечастое явление, то можно обратить внимание на одноразовые изделия ценой до 500 рублей. Но если вы любитель приготовления шашлыка на природе, то стоит отдать предпочтение качественным мангалам, стоимость которых начинается от 2000 рублей.
— Если говорить о мелочах типа угля, жидкости для розжига, спичек и так далее, то все эти товары лучше закупать на маркетплейсах, — добавил эксперт.
Так, в среднем при онлайн-покупке жидкость для розжига обойдется вам в 70 рублей, в то время как в магазине — в 100−120 рублей. А килограмм древесных углей — в 150 против 250 рублей.