Во «Фридом Финанс» назвали способы защиты своих финансов

Сегодня, когда инвестиции становятся частью повседневности, а онлайн-банкинг — нормой, финансовая грамотность перестает быть опцией. Она является базовым навыком для любого взрослого человека. Однако в Казахстане лишь 14% граждан демонстрируют высокий уровень базовых знаний, тогда как в России — более 40%. Таким образом, население второй по масштабу экономики СНГ остается в зоне риска.

Без должных знаний люди не различают регулируемые государством и рынком инструменты (акции, ETF, облигации) и высокорискованные «серые» схемы. Они легко попадаются на уловки мошенников, а потом нередко обвиняют финансовые компании и банки — как это произошло в случаях с бывшими сотрудниками Freedom Finance. На этих примерах посмотрим, какие ошибки часто совершают инвесторы и как можно защитить себя.