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Bloomberg: космическая ПРО может обойтись США в $542 млрд долларов

США потребуется на разработку и запуск сети ракет-перехватчиков космического базирования до 542 млрд долларов в течение 20 лет. Это предварительная оценка затрат на недоказанную часть предложенной президентом Дональдом Трампом системы обороны «Золотой купол», сообщает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В оценке Бюджетного управления конгресса США (CBO) говорится, что сеть ракет-перехватчиков космического базирования обойдется по меньшей мере в 161 млрд долларов. Стоимость будет зависеть от стоимости запуска и количества оружия, выведенного на орбиту, уточняет Bloomberg. Управление подчеркивает, что дает приблизительные оценки отчасти потому, что ракеты-перехватчики космического базирования являются неотработанной технологией. Белый дом и Пентагон не раскрывают никаких подробностей о первоначальной архитектуре «Золотого купола».

CBO указало два основных фактора, которые могут привести к удорожанию систем противоракетной обороны космического базирования: растущее количество и сложность межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи и усиливающиеся угрозы со стороны России и Китая. Как пояснило управление, космические перехватчики в системе «Золотой купол», предназначенные для противодействия китайским и российским межконтинентальным баллистическим ракетам, «должны быть намного больше и, следовательно, дороже, чем комплексы, которые были указаны в предыдущих исследованиях».