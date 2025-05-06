Bloomberg: космическая ПРО может обойтись США в $542 млрд долларов

В оценке Бюджетного управления конгресса США (CBO) говорится, что сеть ракет-перехватчиков космического базирования обойдется по меньшей мере в 161 млрд долларов. Стоимость будет зависеть от стоимости запуска и количества оружия, выведенного на орбиту, уточняет Bloomberg. Управление подчеркивает, что дает приблизительные оценки отчасти потому, что ракеты-перехватчики космического базирования являются неотработанной технологией. Белый дом и Пентагон не раскрывают никаких подробностей о первоначальной архитектуре «Золотого купола».
CBO указало два основных фактора, которые могут привести к удорожанию систем противоракетной обороны космического базирования: растущее количество и сложность межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи и усиливающиеся угрозы со стороны России и Китая. Как пояснило управление, космические перехватчики в системе «Золотой купол», предназначенные для противодействия китайским и российским межконтинентальным баллистическим ракетам, «должны быть намного больше и, следовательно, дороже, чем комплексы, которые были указаны в предыдущих исследованиях».