Bloomberg: космическая ПРО может обойтись США в $542 млрд долларов

CBO указало два основных фактора, которые могут привести к удорожанию систем противоракетной обороны космического базирования: растущее количество и сложность межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи и усиливающиеся угрозы со стороны России и Китая. Как пояснило управление, космические перехватчики в системе «Золотой купол», предназначенные для противодействия китайским и российским межконтинентальным баллистическим ракетам, «должны быть намного больше и, следовательно, дороже, чем комплексы, которые были указаны в предыдущих исследованиях».