Цветок, который нельзя выращивать на даче: за это грозит штраф и даже тюрьма

Выращивание декоративного вьюнка (ипомеи трехцветной) на даче может повлечь штраф или даже возбуждение уголовного дела. Об этом проинформировала кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова в беседе с агентством «Прайм».