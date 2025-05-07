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Цветок, который нельзя выращивать на даче: за это грозит штраф и даже тюрьма

Юрист Свечникова: выращивание ипомеи трехцветной грозит сроком.

Источник: Комсомольская правда

Выращивание декоративного вьюнка (ипомеи трехцветной) на даче может повлечь штраф или даже возбуждение уголовного дела. Об этом проинформировала кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова в беседе с агентством «Прайм».

Она уточнила, что с начала 2024 года ипомея трехцветная была внесена в официальный список растений, содержащих наркотические компоненты, из-за наличия в ее составе запрещенного алкалоида эргина. Поэтому выращивание цветка подпадает под госконтроль.

Так, за выращивание более 10 вьюнов ипомеи: гражданам — штраф 5 тыс. рублей или 15 суток ареста, компаниям — штраф 300 тыс. рублей. Однако при выращивании более 100 вьюнов — уголовное дело (до 2 лет тюрьмы). Хранение семян данного растения также влечет уголовную ответственность.

Накануне Юрист Елена Пономарева предупредила россиян о штрафе за мойку автомобиля на даче. Так, за «банные процедуры» автомобиля на даче придется отдать от 100 до 500 рублей.