Эксперт раскрыл, когда в магазинах подешевеет картофель

«До начала июня будет нарастать доля импорта. Сезонное снижение стоимости начнется после получения продукции раннего урожая 2025 года в промышленных объемах. Он зависит и от погоды. Есть надежда, что за счет ранней весны массовые поставки российского картофеля начнутся на полмесяца раньше — в первой декаде июня. Тогда же можно рассчитывать и на снижение цен в опте. Ко второй половине июня это должно отразиться на рознице».