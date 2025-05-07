Эксперт раскрыл, когда в магазинах подешевеет картофель

В мае 2025 года картофель продается в торговых сетях по 110−130 рублей за килограмм.
Потребительские цены на картофель пойдут вниз после получения отечественными производителями раннего урожая. Об этом в интервью URA.RU рассказал исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников. Сейчас высокие цены держатся из-за большой доли импорта и общего дефицита.
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«До начала июня будет нарастать доля импорта. Сезонное снижение стоимости начнется после получения продукции раннего урожая 2025 года в промышленных объемах. Он зависит и от погоды. Есть надежда, что за счет ранней весны массовые поставки российского картофеля начнутся на полмесяца раньше — в первой декаде июня. Тогда же можно рассчитывать и на снижение цен в опте. Ко второй половине июня это должно отразиться на рознице».
По словам эксперта, сегодня ценовую политику определяют импортеры, которым в конце января разрешили беспошлинные поставки картофеля в Россию. С января и до начала мая из-за рубежа завезено 350 тысяч тонн картофеля. Это на 250 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.