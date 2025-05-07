Балынин: ряд категорий россиян получит выплаты в 55 и 80 тыс. руб. в мае

Президент России Владимир Путин назначил дополнительные выплаты в размере 55 и 80 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне для ряда категорий россиян. Подробнее о том, кому положены доплаты в мае, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.