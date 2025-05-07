Балынин: ряд категорий россиян получит выплаты в 55 и 80 тыс. руб. в мае

Президент России Владимир Путин назначил дополнительные выплаты в размере 55 и 80 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне для ряда категорий россиян. Подробнее о том, кому положены доплаты в мае, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Для получения выплат заявление подавать не нужно. 80 тысяч рублей в мае от государства получат:
— инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
— вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
-вдовы или вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников ВОВ.
Кроме того, три категории россиян могут получить 55 тысяч рублей к 9 мая.
— лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР).
-лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
— бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
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