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Балынин: ряд категорий россиян получит выплаты в 55 и 80 тыс. руб. в мае

Для получения выплат заявление подавать не нужно.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин назначил дополнительные выплаты в размере 55 и 80 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне для ряда категорий россиян. Подробнее о том, кому положены доплаты в мае, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Для получения выплат заявление подавать не нужно. 80 тысяч рублей в мае от государства получат:

— инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

— вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

-вдовы или вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников ВОВ.

Кроме того, три категории россиян могут получить 55 тысяч рублей к 9 мая.

— лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР).

-лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

— бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Ранее россиянам рассказали, как они могут увеличить пенсию более чем в 2 раза.