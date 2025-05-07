Какие страны выручают Россию картошкой

Китай поставил в Россию 75 тысяч тонн картофеля вместо прошлогодних двух тысяч тонн.
Египет и Китай нарастили поставки картофеля в Россию на фоне дефицита отечественных овощей и роста цен на них. Как рассказал в интервью URA.RU исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников, с января и до начала мая из-за рубежа завезено 350 тысяч тонн картофеля, на 250 тысяч тонн больше прошлогодних показателей.
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«Наибольший объем картофеля доставляют из Египта — 200 тысяч тонн. Эта страна нарастила поставки на 150 тысяч тонн относительно такого периода 2024 года, как раз из-за роста маржинальности. Когда держались цены сезона 2023−2024 годов, им было невыгодно возить к нам. Впечатляет Китай, который поставил нам порядка 75 тысяч тонн картофеля вместо прошлогодних двух тысяч тонн. И у него есть ресурсы для дальнейшего роста, потому что там производят почти 100 млн тонн в год», — рассказал эксперт.
По словам Алексея Красильникова, Китай может выступать значимым поставщиком в регионах Дальнего востока, Приморья, Сибири, частично — на Урале. Это объяснимо с точки зрения логистики. Везти картофель в эти регионы из Брянской или Тульской областей экономически не оправдано, нужны специальные рефконтейнеры с поддержанием температурного режима.
Также растут и поставки из Пакистана. Впервые в феврале-марте оттуда было доставлено порядка пяти тысяч тонн. А вот Белоруссия — традиционный торговый партнер России, снизила экспорт из-за неурожая на 15 тысяч тонн до 32 тысяч тонн.