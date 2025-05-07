В каких случаях перевод денег другу грозит серьезными последствиями: все нюансы

По его словам, ФНС заинтересуется источником средств, если на карту человека регулярно приходят крупные суммы от одного и того же лица. Инспектор может отправить в банк запрос о получении выписки по операциям инициировать проверку. Результатом этого, если выяснится, что владелец карты зарабатывает, могут стать пени, штрафы, доначисление налога.