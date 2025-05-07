В каких случаях перевод денег другу грозит серьезными последствиями: все нюансы

Денежные переводы между физическими лицами без налоговых последствий российским законодательством допускается только в том случае, если речь идет о безвозмездной передаче средств. Но в реальности грань между помощью друга и получением дохода намного тоньше, чем может показаться. Об этом в интервью RT сообщил основатель стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов.
По его словам, ФНС заинтересуется источником средств, если на карту человека регулярно приходят крупные суммы от одного и того же лица. Инспектор может отправить в банк запрос о получении выписки по операциям инициировать проверку. Результатом этого, если выяснится, что владелец карты зарабатывает, могут стать пени, штрафы, доначисление налога.
Заработками, которые, как правило, вскрывает ФНС — это мелкий ремонт, сдача квартиры в наем и многое другое.
«Сам перевод не равен доходу, но если нет документов и объяснений, он может быть им признан. В делах подобного рода доказывание лежит не только на налоговиках, но и на получателе денег», — заключил эксперт.
Ранее вступили в силу изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Суть изменений в том, что лимит бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) увеличится в 300 раз — со 100 тысяч до 30 млн рублей в месяц. Правда, есть нюансы.
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