На поддержку пчеловодов в Ростовской области выделили 18 млн рублей

Так, грант «Агростартап» в размере до 3 млн руб. могут получить крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в год получения гранта. За счет него производители смогут покрыть до 90% своих расходов. Грант на развитие семейных ферм в размере 5 млн руб. предназначен для крестьянских (фермерских) хозяйств, которые работают больше года с момента регистрации. Претендентами на получение гранта «Агротуризм» в размере до 10 млн руб. могут быть производители категории «малое предприятие» или «микропредприятие». Исключение составляют владельцы личных подсобных хозяйств.