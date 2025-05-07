Восемь ярмарок выходного дня откроются в Краснодаре 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Посетителям предложат свежую зелень, овощи, сыры, мясные и рыбные деликатесы. Кроме того, на ярмарках будут продавать кондитерские изделия и выпечку.
Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00 по улицам:
— Уральской, № 170/7;
— им. Героя Яцкова, 11;
— им. Дзержинского, 213;
— им. Каляева, 198;
— Бургасской, 31/1;
— Одесской, 48;
— Восточно-Кругликовской, 26;
— пр-т Чекистов, 9.
«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно — санитарной экспертизы и следованием правилам торговли участниками», — напомнили в администрации Краснодара.