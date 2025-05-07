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Восемь ярмарок выходного дня откроются в Краснодаре 10 мая

Ярмарки выходного дня в Краснодаре будут работать 10 мая с 8:00 до 15:00.

Источник: пресс-служба городской администрации

Восемь ярмарок выходного дня откроются в Краснодаре 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Посетителям предложат свежую зелень, овощи, сыры, мясные и рыбные деликатесы. Кроме того, на ярмарках будут продавать кондитерские изделия и выпечку.

Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00 по улицам:

— Уральской, № 170/7;

— им. Героя Яцкова, 11;

— им. Дзержинского, 213;

— им. Каляева, 198;

— Бургасской, 31/1;

— Одесской, 48;

— Восточно-Кругликовской, 26;

— пр-т Чекистов, 9.

«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно — санитарной экспертизы и следованием правилам торговли участниками», — напомнили в администрации Краснодара.