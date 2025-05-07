На Дону почти 50 тыс. жителей остаются без работы

Несмотря на позитивные изменения, значительное количество людей, не имеющих стабильного дохода, вызывает беспокойство у экспертов и правительства. Уровень безработицы снизился до 2,2%, что на 0,5% ниже, чем в прошлом году. Однако около 50 тысяч человек все еще остаются без работы.