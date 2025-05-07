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На Дону почти 50 тыс. жителей остаются без работы

Об этом сообщают данные, опубликованные Ростовстатом.

На рынке труда Ростовской области наблюдается неоднозначная ситуация. С начала 2025 года отмечается увеличение числа трудоустроенных граждан, но при этом десятки тысяч жителей по-прежнему не имеют официальной работы.

По данным Ростовстата, в первом квартале текущего года в регионе насчитывалось 49,6 тысячи безработных. За тот же период занятость населения выросла на 0,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 62,1%. Это свидетельствует о постепенном оживлении экономики и увеличении числа работающих граждан.

Несмотря на позитивные изменения, значительное количество людей, не имеющих стабильного дохода, вызывает беспокойство у экспертов и правительства. Уровень безработицы снизился до 2,2%, что на 0,5% ниже, чем в прошлом году. Однако около 50 тысяч человек все еще остаются без работы.