Критерии изменились: за какие переводы банки могут заблокировать карту

Банки могут блокировать переводы на карту, которые кажутся им подозрительными. И если раньше поводом для беспокойства становились единоразовые зачисления свыше 600 тысяч рублей, то сейчас критерии изменились. За какие действия банки могут заблокировать карту клиента, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
Что считается подозрительным.
Как рассказал юрист Дмитрий Кваша, раньше у банков было правило: блокировать перевод свыше 600 тысяч рублей, пока не будет подтверждена легальность перевода. Но теперь подозрения вызывает не внушительная сумма зачисления, а то, как человек пользуется деньгами в дальнейшем.
— Когда на счет с завидной регулярностью приходит крупная сумма денег, но затем она разбивается между другими счетами — это подозрительная операция. Если банк видит, что деньги приходят на карту, но не «ночуют» там, а тут же распределяются на другие карты, система помечает операцию красным цветом и блокирует ее. Также вызывает опасения история, когда на одну карту постоянно приходят мелкие переводы с других карт. В этом случае необходимо подтверждать самозанятость клиента или предоставить чеки об оказании платных услуг. И если подтвердится, что человек самозанятый, но не регистрировал ИП, то к нему будут вопросы от ФНС (Федеральной налоговой службы), — пояснил эксперт.
Кроме того, если человек привык давать деньги в долг, которые затем ему возвращают на карту, то это тоже может вызвать подозрение у банковских сотрудников, предупредил Кваша.
— Каждый долг, который возвращают человеку на банковский счет, в комментарии лучше помечать как «возврат долга». Так как сейчас идет ужесточение перевода между физическими лицами, лучше отчитываться за все поступления, которые попали на карту. Иначе налоговая служба начнет вменять их как доход и требовать с них 13 процентов в казну, — рекомендовал специалист.
Ограничение на снятие наличных через банкомат.
А вот переводы иностранным гражданам, у которых открыты счета в российских банках, обычно не вызывают подозрений, отметил Кваша.
— Разовая операция за выполненный ремонт иностранному гражданину не несет в себе никаких рисков. Однако если на его карту производятся регулярные переводы от юридического лица или индивидуального предпринимателя, у налоговой могут возникнуть вопросы, — заверил специалист.
Сначала предупреждение.
Но даже если банк заметил подозрительные действия клиента, блокировать карту сразу он не будет, успокоил юрист.
— Как правило, если странные действия были замечены впервые, финансовая организация просто вынесет предупреждение. Хотя в некоторых банках карту могут заблокировать и сразу, если операция вызывает подозрения. А чтобы снять блокировку, придется связываться с банком и подтверждать легальность операции, — пояснил Кваша.
Поэтому, чтобы избежать неприятной ситуации с блокировкой счетов, эксперт рекомендовал настороженно относиться к любым денежным поступлениям на карту.
Также юрист рассказал, как заморозка крупных денежных поступлений может помочь в борьбе с мошенническими действиями и какие суммы будут требовать подтверждения для перевода.