Критерии изменились: за какие переводы банки могут заблокировать карту

— Когда на счет с завидной регулярностью приходит крупная сумма денег, но затем она разбивается между другими счетами — это подозрительная операция. Если банк видит, что деньги приходят на карту, но не «ночуют» там, а тут же распределяются на другие карты, система помечает операцию красным цветом и блокирует ее. Также вызывает опасения история, когда на одну карту постоянно приходят мелкие переводы с других карт. В этом случае необходимо подтверждать самозанятость клиента или предоставить чеки об оказании платных услуг. И если подтвердится, что человек самозанятый, но не регистрировал ИП, то к нему будут вопросы от ФНС (Федеральной налоговой службы), — пояснил эксперт.