В Самарской области планируют отремонтировать дороги к мемориалам

— Ремонтные работы на дорогах проведут в селах Большая Глушица и Марьевка. В Большой Глушице отремонтируют участок автодороги протяженностью 1,4 км, а в Марьевке приступят к работам на участке дороги «Осинки — Хворостянка» — Чагра, протяженность объекта составит 1,8 км, — отметили в сообщении.