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В Самарской области планируют отремонтировать дороги к мемориалам

В Самарской области отремонтируют дороги к Вечному огню.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжаются ремонтные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В регионе планируют отремонтировать дороги к мемориалам с Вечным огнем.

— Ремонтные работы на дорогах проведут в селах Большая Глушица и Марьевка. В Большой Глушице отремонтируют участок автодороги протяженностью 1,4 км, а в Марьевке приступят к работам на участке дороги «Осинки — Хворостянка» — Чагра, протяженность объекта составит 1,8 км, — отметили в сообщении.

Кроме того, подрядные организации отремонтируют Московское шоссе в Самаре от выезда из города до проспекта Кирова, на пересечении с которым расположен памятник самолету-штурмовику Ил-2.