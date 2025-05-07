В Самарской области планируют отремонтировать дороги к мемориалам

В Самарской области продолжаются ремонтные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В регионе планируют отремонтировать дороги к мемориалам с Вечным огнем.
— Ремонтные работы на дорогах проведут в селах Большая Глушица и Марьевка. В Большой Глушице отремонтируют участок автодороги протяженностью 1,4 км, а в Марьевке приступят к работам на участке дороги «Осинки — Хворостянка» — Чагра, протяженность объекта составит 1,8 км, — отметили в сообщении.
Кроме того, подрядные организации отремонтируют Московское шоссе в Самаре от выезда из города до проспекта Кирова, на пересечении с которым расположен памятник самолету-штурмовику Ил-2.