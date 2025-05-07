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Три вагона метро доставили после капремонта в Самару

В Санкт-Петербурге капитально отремонтировали три самарских вагона метро.

Источник: Комсомольская правда

В Самару из Санкт-Петербурга после капитального ремонта вернули три вагона метро. Они прибыли на территорию электродепо «Кировское» 7 мая. Об этом сообщили в городском дептрансе.

«У подземного транспорта заменили тележки, колесные пары, электрику, обновили интерьер. Изменился и дизайн: теперь на отремонтированных вагонах красуются волжские символы — “Ладья” и волны», — рассказали в пресс-службе.

В северной столице установили новые кресла, поручни и систему освещения. Также вагоны оснастили современными системами автоматического пожаротушения, вентиляции, экстренной связи пассажиров с машинистом, защитой от попадания людей в межвагонные пространства.

В каждом вагоне по четыре камеры видеонаблюдения. Благодаря капремонту срок службы составов продлен до 2037 года. Осталось обновить еще 15 вагонов.