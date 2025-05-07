Имущество омского завода «ПКФ Сиблифт» вновь выставлено на продажу

Начальная цена лота составляет 555,5 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В состав лота включено в числе прочего, специализированное оборудование для производства лифтов, нежилые помещения общей площадью почти 26 тысяч квадратных метров, офисная техника и автомобили.
Приём заявок продлится до 19 июня этого года, итоги торгов будут подведены 24 июня. Для участия требуется внести задаток в размере 20% от начальной цены.
Ранее попытки продажи активов «Сиблифта» завершались безрезультатно из-за отсутствия заинтересованных покупателей. Напомним, что в последний раз торги объявлялись в феврале этого года. Тогда начальная цена была меньше — 499,9 миллиона рублей.