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Имущество омского завода «ПКФ Сиблифт» вновь выставлено на продажу

Конкурсный управляющий омского предприятия «ПКФ Сиблифт», ранее входившего в число ведущих производителей лифтового оборудования в Сибири, выставил на торги имущество компании через публичное предложение.

Начальная цена лота составляет 555,5 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В состав лота включено в числе прочего, специализированное оборудование для производства лифтов, нежилые помещения общей площадью почти 26 тысяч квадратных метров, офисная техника и автомобили.

Приём заявок продлится до 19 июня этого года, итоги торгов будут подведены 24 июня. Для участия требуется внести задаток в размере 20% от начальной цены.

Ранее попытки продажи активов «Сиблифта» завершались безрезультатно из-за отсутствия заинтересованных покупателей. Напомним, что в последний раз торги объявлялись в феврале этого года. Тогда начальная цена была меньше — 499,9 миллиона рублей.