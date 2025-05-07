Имущество омского завода «ПКФ Сиблифт» вновь выставлено на продажу

Ранее попытки продажи активов «Сиблифта» завершались безрезультатно из-за отсутствия заинтересованных покупателей. Напомним, что в последний раз торги объявлялись в феврале этого года. Тогда начальная цена была меньше — 499,9 миллиона рублей.