В Волгограде территорию под гипермаркетом Selgros выставили на продажу

Крупный земельный участок площадью 5,21 га, где ранее располагался гипермаркет сети Selgros, появился в продаже в Волгограде. Объект расположен по адресу: улица Еременко, 49.
На тематическом ресурсе опубликовано объявление, гле говорится, что участок относится к категории земель населенных пунктов и имеет разрешённый вид использования для размещения торговых объектов. Продавец оценил собственность в 900 миллионов рублей.
В марте 2025 года стало известно о закрытии гипермаркета Selgros, работавшего на этом месте. Теперь освободившаяся территория предлагается новому владельцу для коммерческого использования.