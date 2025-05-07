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В Волгограде территорию под гипермаркетом Selgros выставили на продажу

Сам гипермаркет прекратил свою работу.

Крупный земельный участок площадью 5,21 га, где ранее располагался гипермаркет сети Selgros, появился в продаже в Волгограде. Объект расположен по адресу: улица Еременко, 49.

На тематическом ресурсе опубликовано объявление, гле говорится, что участок относится к категории земель населенных пунктов и имеет разрешённый вид использования для размещения торговых объектов. Продавец оценил собственность в 900 миллионов рублей.

В марте 2025 года стало известно о закрытии гипермаркета Selgros, работавшего на этом месте. Теперь освободившаяся территория предлагается новому владельцу для коммерческого использования.