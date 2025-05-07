Суд не стал оспаривать решение Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана*»

Тогда Минюст нашел ряд нарушений, на основании которых благотворительный фонд было необходимо закрыть.
Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на представителя организации Романа Речкина, производство в части оспаривания акта было прекращено. Помимо этого, суд признал законными действия должностных лиц министерства. Вероятно, речь идет о том, что фонд не известили об окончании проверки и не дали время на исправление нарушений.
На данный момент благотворительный фонд продолжает свою деятельность. Организация намерена и дальше оспаривать решение, в противном случае «Фонд Ройзмана*» окончательно закроется после вступления решения суда в законную силу.
Ранее в ведомстве сообщали — проверка, проведенная осенью 2024 года в отношении фонда, выявила, что он осуществлял деятельность с нарушениями норм законодательства. В самом фонде заявили, что не согласны с результатами проверки.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.