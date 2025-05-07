Суд не стал оспаривать решение Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана*»

Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на представителя организации Романа Речкина, производство в части оспаривания акта было прекращено. Помимо этого, суд признал законными действия должностных лиц министерства. Вероятно, речь идет о том, что фонд не известили об окончании проверки и не дали время на исправление нарушений.