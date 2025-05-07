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Суд не стал оспаривать решение Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана*»

«Фонд Ройзмана*» на шаг ближе к ликвидации. Арбитражный суд Свердловской области отказал в оспаривании акта проверки Министерства юстиции по региону за 2024 год.

Тогда Минюст нашел ряд нарушений, на основании которых благотворительный фонд было необходимо закрыть.

Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на представителя организации Романа Речкина, производство в части оспаривания акта было прекращено. Помимо этого, суд признал законными действия должностных лиц министерства. Вероятно, речь идет о том, что фонд не известили об окончании проверки и не дали время на исправление нарушений.

На данный момент благотворительный фонд продолжает свою деятельность. Организация намерена и дальше оспаривать решение, в противном случае «Фонд Ройзмана*» окончательно закроется после вступления решения суда в законную силу.

Ранее в ведомстве сообщали — проверка, проведенная осенью 2024 года в отношении фонда, выявила, что он осуществлял деятельность с нарушениями норм законодательства. В самом фонде заявили, что не согласны с результатами проверки.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.