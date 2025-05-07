«Белавиа» объяснила задержки рейсов

В авиакомпании также предупредили, что в ближайшие дни возможны точечные изменения в расписании полетов — они связаны с подготовкой к параду в честь 80-летия Победы в российской столице. Информацию об актуальном расписании можно найти в разделе «Табло вылета-прилета» на главной странице сайта belavia.by.