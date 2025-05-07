«Белавиа» объяснила задержки рейсов

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Задержки рейсов в Беларуси связаны с частичным ограничением полетов в воздушном пространстве центральной части России.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Беларуси задерживаются вылеты и прилеты самолетов международных направлений.
«В связи с частичным ограничением полетов в воздушном пространстве центральной России возможны задержки некоторых рейсов “Белавиа”, — сообщил национальный авиаперевозчик.
Тем, кто уже приобрел билет, в компании посоветовали следить за оперативной информацией о рейсе на сайте авиакомпании belavia.by в разделе «Статус бронирования».
В авиакомпании также предупредили, что в ближайшие дни возможны точечные изменения в расписании полетов — они связаны с подготовкой к параду в честь 80-летия Победы в российской столице. Информацию об актуальном расписании можно найти в разделе «Табло вылета-прилета» на главной странице сайта belavia.by.