На российском маркетплейсе появился раздел «Сделано в Самарской области»

В нем можно ознакомиться с изделиями от местных производителей, сообщили в региональном Минэкономразвития.
Представители министерства уверены: специальный раздел поможет быстро сориентироваться в ассортименте и определиться с покупкой товаров от областных брендов. Подборки готовили с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».
Вице-губернатор Александр Емельяненко подчеркнул:
«Онлайн-витрина с товарами местных производителей — настоящий подарок бизнесу губернии. Благодарим компанию Wildberries, которая остается надежным партнером и инвестором. Для производителей из 63-го региона новый раздел — возможность стать заметнее на платформе, привлечь внимание к товарам и обозначить себя как локальный бренд. “Сделано в Самарской области” — это, безусловно, знак качества».
В министерстве добавили: подобные витрины на маркетплейсе есть уже у 57 субъектов страны.
Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36 или на сайте investinsamara.ru.
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