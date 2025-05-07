На российском маркетплейсе появился раздел «Сделано в Самарской области»

«Онлайн-витрина с товарами местных производителей — настоящий подарок бизнесу губернии. Благодарим компанию Wildberries, которая остается надежным партнером и инвестором. Для производителей из 63-го региона новый раздел — возможность стать заметнее на платформе, привлечь внимание к товарам и обозначить себя как локальный бренд. “Сделано в Самарской области” — это, безусловно, знак качества».