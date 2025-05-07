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В Ростовской области средняя зарплата превысила 62 тысячи рублей

В Ростовской области средняя заработная плата в январе-феврале этого года составила 62,3 тыс. руб. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат.

Источник: Коммерсантъ

Численность занятого населения в Ростовской области в среднем за январь-март 2025 года выросла на 0,8% по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Уровень занятости населения в Ростовской области составил 62,1%. Численность безработных сократилась до 49,6 тыс. человек. Уровень общей безработицы снизился до 2,2%.