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В Пермском крае магазины сети «Светофор» оштрафовали на 300 тыс. рублей

Россельхознадзор провел внеплановую проверку 53 магазинов торговой сети.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю провело внеплановую выездную проверку в отношении 53 магазинов торговой сети «Светофор». На территории Прикамья их работу организовало ООО «Торгсервис 59».

Арбитражный суд Пермского края 29 апреля привлек его к административной ответственности за выявленные нарушения требований технических регламентов. Организацию оштрафовали на 300 тыс. руб., она оплатила штраф 6 мая.

В магазинах «Светофор» выявили реализацию продукции животного происхождения с истекшими сроками годности, без маркировки с установленными сроками годности и без маркировка с указанными условиями хранения и производителем, а также без оформленных ветеринарных сопроводительных документов.

Ведомство сняло с реализации и направило на изолированное хранение до момента уничтожения 2296,33 кг некачественной и опасной пищевой продукции.

Управление Россельхознадзора 13 марта в отношении ООО «Торгсервис 59» составило протокол об административном правонарушении и направило его для рассмотрения в Арбитражный суд Пермского края.