Премьер назвал планы правительства, на которые нацелят всю экономику Беларуси

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин озвучил планы правительства на ближайшую пятилетку, пишет БелТА.
В частности, глава Совмина озвучил программу деятельности правительства на 2025 — 2029 годы, отмечая ряд ее особенностей. Так, подготовку программы основывали на фундаментальных принципах экономии ресурсов и их эффективного использования. Также было обращено внимание на системность, оперативность и прозрачность по принятию решений. Отдельно выделены инициатива и личная ответственность членов правительства.
Турчин заявил, что главные целевые ориентиры действий белорусского правительства определяются повышением благосостояния и достижением высоких стандартов жизни населения. Премьер заметил, что для достижения этих планов будет нацелена вся экономика республики.
— На реализацию будут нацелены все инструментарии экономической политики, — отметил он.
Еще премьер пояснил, что каждый раздел госпрограммы деятельности правительства до 2029-го содержит цели, задачи и механизмы для реализации поставленных целей. Еще предусматриваются оцифрованные индикаторы ключевых параметров и закрепляются члены правительства, которые будут отвечать за их выполнение.
— Все запланированные задачи сбалансированы по источникам, — указал премьер-министр.
Резюмируя, Александр Турчин добавил, что программа деятельности правительства состоит из трех блоков мероприятий, включающих институциональные, связанные с реализацией приоритетов пятилетки, и отраслевые.
Еще премьер-министр Александр Турчин сказал белорусам, как быстро получить свое жилье. Кроме того, премьер-министр Турчин сказал про увеличение нормы жилой площади на одного человека в Беларуси: «33 квадратных метра на одного».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне: «Затронет почти восемь тысяч осужденных».