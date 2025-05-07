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Премьер назвал планы правительства, на которые нацелят всю экономику Беларуси

Премьер Турчин назвал планы правительства, на которые направят все инструментарии экономики Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин озвучил планы правительства на ближайшую пятилетку, пишет БелТА.

В частности, глава Совмина озвучил программу деятельности правительства на 2025 — 2029 годы, отмечая ряд ее особенностей. Так, подготовку программы основывали на фундаментальных принципах экономии ресурсов и их эффективного использования. Также было обращено внимание на системность, оперативность и прозрачность по принятию решений. Отдельно выделены инициатива и личная ответственность членов правительства.

Турчин заявил, что главные целевые ориентиры действий белорусского правительства определяются повышением благосостояния и достижением высоких стандартов жизни населения. Премьер заметил, что для достижения этих планов будет нацелена вся экономика республики.

— На реализацию будут нацелены все инструментарии экономической политики, — отметил он.

Еще премьер пояснил, что каждый раздел госпрограммы деятельности правительства до 2029-го содержит цели, задачи и механизмы для реализации поставленных целей. Еще предусматриваются оцифрованные индикаторы ключевых параметров и закрепляются члены правительства, которые будут отвечать за их выполнение.

— Все запланированные задачи сбалансированы по источникам, — указал премьер-министр.

Резюмируя, Александр Турчин добавил, что программа деятельности правительства состоит из трех блоков мероприятий, включающих институциональные, связанные с реализацией приоритетов пятилетки, и отраслевые.

Еще премьер-министр Александр Турчин сказал белорусам, как быстро получить свое жилье. Кроме того, премьер-министр Турчин сказал про увеличение нормы жилой площади на одного человека в Беларуси: «33 квадратных метра на одного».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне: «Затронет почти восемь тысяч осужденных».