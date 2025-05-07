Премьер назвал планы правительства, на которые нацелят всю экономику Беларуси

В частности, глава Совмина озвучил программу деятельности правительства на 2025 — 2029 годы, отмечая ряд ее особенностей. Так, подготовку программы основывали на фундаментальных принципах экономии ресурсов и их эффективного использования. Также было обращено внимание на системность, оперативность и прозрачность по принятию решений. Отдельно выделены инициатива и личная ответственность членов правительства.