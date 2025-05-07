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Кубанские депутаты рассказали о повышении тарифов ЖКХ

КРАСНОДАР, 7 мая, ФедералПресс. В Законодательном собрании Краснодарского края прошло совещание под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко. Депутаты обсудили повышение тарифов ЖКХ.

«Тарифное регулирование должно быть направлено на достижение баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих компаний. Проведение сбалансированной тарифной политики в нынешних условиях имеет особое социальное значение», — заявил Юрий Бурлачко.

С начала 2025 года тарифы на коммунальные услуги в регионе остались неизменными. При этом даже при их возможном повышении предельный рост не превысит 12,2%.

На итоговую сумму в платежках ЖКХ влияют сразу несколько факторов. Среди них возросшие затраты поставщиков на электроэнергию, рост оптовых цен на газ и тарифов на его транспортировку, удорожание других видов топлива, а также индексирование зарплат в связи с увеличением МРОТ и ряд иных обстоятельств.