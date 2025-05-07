Кубанские депутаты рассказали о повышении тарифов ЖКХ

«Тарифное регулирование должно быть направлено на достижение баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих компаний. Проведение сбалансированной тарифной политики в нынешних условиях имеет особое социальное значение», — заявил Юрий Бурлачко.
С начала 2025 года тарифы на коммунальные услуги в регионе остались неизменными. При этом даже при их возможном повышении предельный рост не превысит 12,2%.
На итоговую сумму в платежках ЖКХ влияют сразу несколько факторов. Среди них возросшие затраты поставщиков на электроэнергию, рост оптовых цен на газ и тарифов на его транспортировку, удорожание других видов топлива, а также индексирование зарплат в связи с увеличением МРОТ и ряд иных обстоятельств.