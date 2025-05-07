В Ростове установили 33 «умных» остановочных павильона

«Это уникальное интеллектуальное устройство включает в себя цифровой ситиформат с экраном, систему видеонаблюдения, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, систему звукового дублирования информации на табло, а также тревожную кнопку. При этом мы полностью обеспечиваем обслуживание остановочных пунктов в соответствии с договором: следим за чистотой на остановках, функционированием всех систем и осуществляем сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.