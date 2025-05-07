В Ростове установили 33 «умных» остановочных павильона

«Это уникальное интеллектуальное устройство включает в себя цифровой ситиформат с экраном, систему видеонаблюдения, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, систему звукового дублирования информации на табло, а также тревожную кнопку. При этом мы полностью обеспечиваем обслуживание остановочных пунктов в соответствии с договором: следим за чистотой на остановках, функционированием всех систем и осуществляем сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Мониторинг состояния остановок ведется ежедневно. Все остановочные комплексы расположены в центре города — на ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, пр. Буденовский и пр. М. Нагибина. Всего до конца года в донской столице появится 70 «умных» остановочных павильонов.