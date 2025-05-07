В Самаре контракты на строительство станции метро должны исполнить до 2027 года

Власти Самарской области решили изменить условия 13 контрактов по строительству станции метро «Театральная», где работы пока приостановились. Об этом сообщили на заседании регионального правительства.
«Решение связано с превышением сроков рассмотрения гражданских дел по обращениям собственников об изъятии жилья, с включением зданий, которые должны были снести, в перечень ценных градоформирующих объектов и с изменением сроков производства работ», — рассказал первый вице-губернатор Михаил Смирнов.
Подготовлен проект распоряжения правительства Самарской области. Отмечается, что предлагаемые изменения не касаются цены контракта и удорожания проекта. Сейчас предельным сроков действия этих 13 контрактов назван 2027 год.
Как оказалось, срок работ изменен более чем на 320 дней по одним пунктам и более 290 дней — по другим. Напомним, Минстрой РФ взял на контроль ситуацию со станцией метро «Театральная» в Самаре. По поводу продолжения строительства велись переговоры. Ситуацию комментировали и в минстрое Самарской области. Губернатор заявлял, что станция метро в Самаре будет достроена.
Ранее решили демонтировать проходческий щит, который нужен для продолжения работ. Тоннелепроходческий комплекс планировали разобрать и перевезти в Москву, так как повторно не заключен контракт на проходку правого перегонного тоннеля в сторону станции «Театральной». Щит для прокладки тоннелей метро собирались пустить от «Театральной» в мае 2024-го. А техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го.
Глава «ВТС» Вячеслав Сонин рассказывал «КП-Самара», как продвигается строительство «Театральной». Задержки привели к отставанию от графика. По первоначальной информации, щит планировали запустить в мае 2023 года. Власти уже много раз корректировали сроки ввода. В областном бюджете заложено еще 8,36 млрд рублей на строительство станции метро, деньги планируют выделять до 2027 года.