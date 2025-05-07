В Самаре контракты на строительство станции метро должны исполнить до 2027 года

Как оказалось, срок работ изменен более чем на 320 дней по одним пунктам и более 290 дней — по другим. Напомним, Минстрой РФ взял на контроль ситуацию со станцией метро «Театральная» в Самаре. По поводу продолжения строительства велись переговоры. Ситуацию комментировали и в минстрое Самарской области. Губернатор заявлял, что станция метро в Самаре будет достроена.