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В Самаре контракты на строительство станции метро должны исполнить до 2027 года

В Самаре срок работ по строительству станции метро «Театральная» изменили более чем на 320 дней.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самарской области решили изменить условия 13 контрактов по строительству станции метро «Театральная», где работы пока приостановились. Об этом сообщили на заседании регионального правительства.

«Решение связано с превышением сроков рассмотрения гражданских дел по обращениям собственников об изъятии жилья, с включением зданий, которые должны были снести, в перечень ценных градоформирующих объектов и с изменением сроков производства работ», — рассказал первый вице-губернатор Михаил Смирнов.

Подготовлен проект распоряжения правительства Самарской области. Отмечается, что предлагаемые изменения не касаются цены контракта и удорожания проекта. Сейчас предельным сроков действия этих 13 контрактов назван 2027 год.

Как оказалось, срок работ изменен более чем на 320 дней по одним пунктам и более 290 дней — по другим. Напомним, Минстрой РФ взял на контроль ситуацию со станцией метро «Театральная» в Самаре. По поводу продолжения строительства велись переговоры. Ситуацию комментировали и в минстрое Самарской области. Губернатор заявлял, что станция метро в Самаре будет достроена.

Ранее решили демонтировать проходческий щит, который нужен для продолжения работ. Тоннелепроходческий комплекс планировали разобрать и перевезти в Москву, так как повторно не заключен контракт на проходку правого перегонного тоннеля в сторону станции «Театральной». Щит для прокладки тоннелей метро собирались пустить от «Театральной» в мае 2024-го. А техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го.

Глава «ВТС» Вячеслав Сонин рассказывал «КП-Самара», как продвигается строительство «Театральной». Задержки привели к отставанию от графика. По первоначальной информации, щит планировали запустить в мае 2023 года. Власти уже много раз корректировали сроки ввода. В областном бюджете заложено еще 8,36 млрд рублей на строительство станции метро, деньги планируют выделять до 2027 года.