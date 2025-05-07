Рост потребления газа зафиксирован в Молдове в апреле

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Объем потребления природного газа за апрель 2025 года на 67,7% выше показателей аналогичного периода 2024 года и составляет 49,3 миллиона кубометров, говорится в сообщении АО «Молдовагаз».
При этом в сравнении с мартом текущего года этот показатель уменьшился на 44,2 миллиона кубических метров, или на 47,3%.
В компании также представили данные об оплате фактур за потребленное голубое топливо.
«Бытовые потребители по состоянию на 30 апреля 2025 года погасили 95,5% выставленных в счетах сумм, что на 0,3 процентного пункта ниже показателя этого периода прошлого года», — сообщает пресс-служба «Молдовагаза».
Доля платежей юридических лиц достигла 97,7%, с ростом на 0,2 процентного пункта по сравнению с прошлогодними показателями. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 100%, что идентично показателям апреля 2024 года.
«За отчетный период от сети было отключено 415 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 2,857 миллиона леев. При этом 166 потребителей были переведены на оплату в аванс в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок», — уточнила компания-поставщик газа.
По данным АО «Молдовагаз», уровень оплаты за потребленный с начала 2025 года природный газ по состоянию на 30 апреля 2025 достигает 97,6%, что ниже на 0,1 процентного пункта показателей 2024 года.