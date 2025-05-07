Рост потребления газа зафиксирован в Молдове в апреле

«За отчетный период от сети было отключено 415 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 2,857 миллиона леев. При этом 166 потребителей были переведены на оплату в аванс в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок», — уточнила компания-поставщик газа.