Восстановившегося в должности директора «Омского лекарства» снова уволили

В министерстве здравоохранения Омской области повторно уволили с должности директора аптечной сети «Омское лекарство» Игоря Богдашина.
Напомним, решение об увольнении опытного управленца (Богдашин занимал эту должность не первый год) было принято в марте нынешнего года. Однако Игорь Богдашин сумел восстановиться в должности через суд.
Поработал он недолго — 5 мая Богдашину на электронную почту вновь пришло уведомление об увольнении.
«На мой взгляд, это неуважение суда. Чехарда с увольнением вносит дезорганизацию в стратегический объект. Там сложный бизнес: хранение наркотиков, льготы, розничная торговля препаратов. Я собираюсь отстаивать свои права», — заявил Игорь Богдашин «Омск-информу».
Напомним, одной из главных задач аптечной сети «Омское лекарство» является обеспечение лекарствами омских льготников. С начала года в это сфере возникли проблемы.