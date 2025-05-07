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Восстановившегося в должности директора «Омского лекарства» снова уволили

Решение о восстановлении в должности Игоря Богдашина ранее принял суд.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве здравоохранения Омской области повторно уволили с должности директора аптечной сети «Омское лекарство» Игоря Богдашина.

Напомним, решение об увольнении опытного управленца (Богдашин занимал эту должность не первый год) было принято в марте нынешнего года. Однако Игорь Богдашин сумел восстановиться в должности через суд.

Поработал он недолго — 5 мая Богдашину на электронную почту вновь пришло уведомление об увольнении.

«На мой взгляд, это неуважение суда. Чехарда с увольнением вносит дезорганизацию в стратегический объект. Там сложный бизнес: хранение наркотиков, льготы, розничная торговля препаратов. Я собираюсь отстаивать свои права», — заявил Игорь Богдашин «Омск-информу».

Напомним, одной из главных задач аптечной сети «Омское лекарство» является обеспечение лекарствами омских льготников. С начала года в это сфере возникли проблемы.