Какие изменения ждут сферу здравоохранения Узбекистана

В прошлом году эта система должна была начать работать в Ташкенте, а в этом году — в Каракалпакстане, Навоийской, Самаркандской, Ферганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. Президент отметил, что страховой фонд превратился лишь в распределителя готовых денег.