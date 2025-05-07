Какие изменения ждут сферу здравоохранения Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев озвучил изменения, которые ждут сферу здравоохранения Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.
Как отмечалось, за последние 7 лет средства, выделяемые на медицинскую сферу, увеличились в 6 раз и в этом году достигли 42 трлн сумов.
Более 400 высокотехнологичных хирургических вмешательств, которые раньше проводили только в столице, теперь проводят в областях и районах. Ежедневно выполняют 2 операции по пересадке почек.
Согласно представленным данным, в республике на 10 тыс. жителей приходится 27 врачей: также, как в США, Великобритании и Финляндии. В Турции и Канаде этот показатель в 1,5 раза ниже.
У нас нет проблем ни с численностью медицинского персонала, ни с финансированием. А как с качеством? В этом плане много спорных вопросов.
Он отметил, что ущерб от неинфекционных заболеваний в стране ежегодно составляет $1 млрд.
Каждый четвертый вызов в службу скорой помощи приходится на людей с хроническими заболеваниями.
Анализ, проведенный в 12 махаллях Ферганской области, показал, что 8 из 10 пациентов обращаются не к семейному врачу, а в больницу или частную клинику. В Хорезме же больные предпочитают семейному врачу скорую помощь.
«Скорая помощь превратилась в поликлинику», — отметил Мирзиёев.
В Андижанской и Наманганской областях, а также в Самарканде врачи поликлиник принимают по 50−60 пациентов в день. Это не соответствует никаким стандартам, сказал глава республики.
В Бухарской же области семейные врачи берут на себя функции «диспетчера», направляющего пациентов в больницы, вместо профилактики, скрининга и лечения.
Об этих вопросах не задумываются ни ответственные лица сферы здравоохранения, ни хокимы, указал президент.
Он акцентировал внимание на недостатках в части правильного распределения врачей, мест и средств в областных и районных больницах.
В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, где высок уровень заболеваемости, на 10 000 жителей приходится 25 коек, в Навоийской области — 31, в Сырдарьинской — 34.
В Кургантепинском и Наманганском районах при одинаковой численности населения — 310 и 420 коек соответственно. При этом в первом районе выделяемые на медикаменты средства составляют 3,5 тыс. сумов на человека, в втором — 16 тыс. сумов.
В госбольнице Андижана на каждые 10 коек, финансируемых из госбюджета, приходится 28 медработников, а в частной клинике — всего 5.
Также глава республики раскритиковал ответственных лиц за медлительность при введении системы медицинского страхования.
В прошлом году эта система должна была начать работать в Ташкенте, а в этом году — в Каракалпакстане, Навоийской, Самаркандской, Ферганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. Президент отметил, что страховой фонд превратился лишь в распределителя готовых денег.
Какими бы правильными ни были наши реформы, если система не будет цифровизирована, мы не достигнем ожидаемых результатов.
Он раскритиковал ответственных лиц за то, что они не только не смогли полностью цифровизировать систему, но и внедрить систему электронных рецептов. Глава республики также указал на проблемы во внедрении систем «Электронная поликлиника» и «Электронная больница».
За допущенные недостатки и ошибки заместители министра здравоохранения Даврон Султанов и Фаррух Шарипов были освобождены от занимаемых должностей, а заместителю министра Олиму Омонову вынесено предупреждение: если в течение 6 месяцев не будет изменений в цифровизации, его также уволят.
Глава республики озвучил ряд нововведений.
- В стране отменят 0,25 и 0,5 ставки в государственных медучреждениях: врачи и медсестры смогут работать только по полной ставке.
- Количество акушеров-гинекологов в поликлиниках увеличат вдвое.
- На каждые 3 тыс. детей добавят по одному педиатру.
- Новая система оплаты в первичном звене.
Зарплата семейного врача в районных больницах составит $500, медсестры — $300. При наличии квалификации они получат премии в том же размере. Новая система начнет работать с поликлиник Иштыханского района Самаркандской области.
Если медперсонал будет посещать жителей в махалле, обучать самоконтролю пациентов с хроническими заболеваниями, выявлять на ранних стадиях онкологию, диабет, инсульт, инфаркт и предотвращать их осложнения, врач получит дополнительную премию в $500, а медсестра — $300.
Президент отметил, что каждый случай в махалле инфаркта, инсульта, ранней смерти матери или ребенка, инвалидности в результате хронических заболеваний должен рассматриваться как ЧС.
Новый механизм определения инвалидности
В Узбекистане откажутся от системы врачебно-консультативных комиссий (ВКК) при установлении инвалидности из-за ее коррумпированности.
Решение будет принимать медико-экспертная группа на основе документа от семейного врача. Новую систему оценки инвалидности запустят с 1 июня в Ташкенте и Навои, по всей республике — с 1 сентября.
Параллельно запустят систему, которая поможет выявлять болезни на ранних стадиях и предотвращать их осложнения. Так в Иштыхане к поликлиникам и махаллям прикрепят областные центры кардиологии, эндокринологии и здоровья матери и ребенка.
Специалисты этих медучреждений будут обходить дома, проводить обследования, обучать местных семейных врачей.
Запуск программы «90-дней изменений в медицине»
В зоне ответственности хокимов будет увеличение комфортных мест в зонах ожидания, упорядочение очередей, организация комнат матери и ребенка, входов и выходов для свободного передвижения людей с особыми потребностями, создание инклюзивной среды в кабинетах и коридорах, организация чистых туалетов с горячей водой для мытья рук в медучреждениях.
На эти цели каждому хокиму региона выделят по 10 млрд сумов.
Президент поручил должностным лицам систематизировать эту работу по всей республике и спустя 90 дней доложить об ее итогах.