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Минфин анонсировал очередную замену белорусских евробондов

Министерство финансов анонсировало, что 26 июня состоится замена еврооблигаций Belarus-2027 на локальные гособлигации с аналогичными параметрами. Подробности сообщает пресс-служба ведомства. ﻿

Речь идет об облигациях с погашением 29 июня 2027 года. Номинальная стоимость одной бумаги — $1 тыс.

В ведомстве уточнили, что размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствуют ставке и срокам по еврооблигациям Belarus-2027.

Осуществлять замену cмогут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели их до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах Минфина.

Напомним, дебютное замещение состоялось в конце декабря 2024 года. Тогда еврооблигации со сроком погашения 29 июня 2027 года заместили на гособлигации выпуска № 331. Сумма замещения составила $240,4 млн.