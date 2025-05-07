Минфин анонсировал очередную замену белорусских евробондов

Речь идет об облигациях с погашением 29 июня 2027 года. Номинальная стоимость одной бумаги — $1 тыс.
В ведомстве уточнили, что размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствуют ставке и срокам по еврооблигациям Belarus-2027.
Осуществлять замену cмогут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели их до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах Минфина.
Напомним, дебютное замещение состоялось в конце декабря 2024 года. Тогда еврооблигации со сроком погашения 29 июня 2027 года заместили на гособлигации выпуска № 331. Сумма замещения составила $240,4 млн.