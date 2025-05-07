Фирма «Такси», чей автобус упал в Мойку, начала процедуру ликвидации

Фирма «Такси», чья техника год назад упала в Мойку, официально уходит с рынка — в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации юридического лица.
Решение было принято в конце апреля, подписанным ликвидатором значится прежний директор, который ранее заявлял, что реального управления не осуществлял. Несмотря на оборот в 360 миллионов рублей, компания закончила 2024 год с убытком в 51 миллион рублей. Осенью того же года с ней расторгли контракты на автобусные перевозки, а маршруты перешли другим операторам.
Незадолго до разрыва договоров предприятие попало в поле зрения Ространснадзора. Проверка выявила серьезные нарушения, после чего с перевозчиком больше не стали сотрудничать.
— Подрядчиком за отчетный период было допущено 631 отступление от требований к качеству перевозок, из которых 607 допущено сверх установленного норматива, на основании чего признается случаем ненадлежащего исполнения обязательств, — говорится в одном из протоколов.
Ранее «КП-Петербург» писала, что Красногвардейский районный суд зарегистрировал уголовное дело против сотрудника фирмы ООО «Такси», чей автобус в мае прошло года упал в Мойку с Поцелуева моста.