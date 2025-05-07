Фирма «Такси», чей автобус упал в Мойку, начала процедуру ликвидации

Решение было принято в конце апреля, подписанным ликвидатором значится прежний директор, который ранее заявлял, что реального управления не осуществлял. Несмотря на оборот в 360 миллионов рублей, компания закончила 2024 год с убытком в 51 миллион рублей. Осенью того же года с ней расторгли контракты на автобусные перевозки, а маршруты перешли другим операторам.