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Фирма «Такси», чей автобус упал в Мойку, начала процедуру ликвидации

Компания закончила 2024 год с убытком в 51 миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

Фирма «Такси», чья техника год назад упала в Мойку, официально уходит с рынка — в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации юридического лица.

Решение было принято в конце апреля, подписанным ликвидатором значится прежний директор, который ранее заявлял, что реального управления не осуществлял. Несмотря на оборот в 360 миллионов рублей, компания закончила 2024 год с убытком в 51 миллион рублей. Осенью того же года с ней расторгли контракты на автобусные перевозки, а маршруты перешли другим операторам.

Незадолго до разрыва договоров предприятие попало в поле зрения Ространснадзора. Проверка выявила серьезные нарушения, после чего с перевозчиком больше не стали сотрудничать.

— Подрядчиком за отчетный период было допущено 631 отступление от требований к качеству перевозок, из которых 607 допущено сверх установленного норматива, на основании чего признается случаем ненадлежащего исполнения обязательств, — говорится в одном из протоколов.

Ранее «КП-Петербург» писала, что Красногвардейский районный суд зарегистрировал уголовное дело против сотрудника фирмы ООО «Такси», чей автобус в мае прошло года упал в Мойку с Поцелуева моста.