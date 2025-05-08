Нацбанк уменьшил курс доллара и поднял курс евро на 8 мая перед Днем Победы

Национальным банком определены курсы валют на 8 мая 2025 года, четверг. В итоге курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля подрос перед 9 Мая.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 8 мая, Национальный банк назвал следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0062 белорусского рубля, 1 евро — 3,4134 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6803 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые были установлены в среду, 7 мая, курс доллара стал легче в валютной корзине, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, подросли 8 мая. Заметнее при этом скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0065 белрубля, курс евро стал выше на 0,0063 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0011 белрубля.
Еще денежные выплаты увеличены для некоторых работающих белорусов.